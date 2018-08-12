Добрый день Я не могу разобраться с сервисом www.exoscale.com Купил облачный доступ. Но не могу понять: как зайти на этот хостинг как привязать домен ...
Установить настроить Elastic Search на сервер
Необходимо установить, настроить ( оптимизировать ) ES на linux сервер
через внешний порт должен раюботать по https с авторизацией ( возможно через проксю )
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по локальной сети без ограничений
жду предложений
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