Установить настроить Elastic Search на сервер

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Закрыт4 заявки144 просмотра

Необходимо установить, настроить ( оптимизировать ) ES на linux сервер

через внешний порт должен раюботать по https с авторизацией ( возможно через проксю )

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по локальной сети без ограничений

жду предложений

Linux
7 лет назад
stylerr
Влад 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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