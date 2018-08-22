Сделать резервную копию сайта, развернуть на запасном сервере

Хочу выразить огромную благодарность Михаилу за помощь в работе! Всё выполнено очень четко и быстро. Думаю, есть много специалистов, которые могут сделать работу также хорошо и быстро. Но Михаил не просто сделал всё по тех заданию, а предложил свои варианты решения вопроса, которые были более эффективные и жизнеспособные. Видно, что Михаил очень легко ориентируется в своей работе и готов решать гораздо более сложные задачи. Очень легкое и приятное общение с Михаилом. Чувствуется, что на первый план выходит Работа и Проблемы заказчика. Конечно же, всем рекомендую обращаться к Михаилу. Сам буду рад продолжению сотрудничества. Еще раз, Большое спасибо!