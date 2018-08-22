Сделать резервную копию сайта, развернуть на запасном сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок267 просмотров

Необходимо сделать резервную копию сайта.

Настроить запасной сервер и развернуть скопированный сайт.

Написать инструкцию по настройке сервера и развертыванию сайта.

Ответить на дополнительные вопросы.

Подробное ТЗ в приложении к данному проекту в фале word

7 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
1 день
Хочу выразить огромную благодарность Михаилу за помощь в работе! Всё выполнено очень четко и быстро. Думаю, есть много специалистов, которые могут сделать работу также хорошо и быстро. Но Михаил не просто сделал всё по тех заданию, а предложил свои варианты решения вопроса, которые были более эффективные и жизнеспособные. Видно, что Михаил очень легко ориентируется в своей работе и готов решать гораздо более сложные задачи. Очень легкое и приятное общение с Михаилом. Чувствуется, что на первый план выходит Работа и Проблемы заказчика. Конечно же, всем рекомендую обращаться к Михаилу. Сам буду рад продолжению сотрудничества. Еще раз, Большое спасибо!
Отличный, грамотный и вежливый заказчик ! Одно удовольствие с такими работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

michael_slobodsk
Михаил 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад