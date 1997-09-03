Необходимо сделать резервную копию сайта. Настроить запасной сервер и развернуть скопированный сайт. Написать инструкцию по настройке сервера и развертыванию сайта. Ответить на дополнительные вопросы. Подробное ТЗ в приложении к ...
Настройка сервера под Wordpress
Собственно есть сервер
2GB Ram 2 cpu SSD
Стоит cpanel + Maria DB
Активировано php fpm
Через сервисы стресс теста при одновременном 100 пользователях время ответа сервера составляет 15 секунд.
Что сделано?
изображения постов вынесены на отдельный домен и отдаются через CDN
при стресс тесте отдача изображений с самого сервера очень быстрая и ошибок тут не возникает.
Проверка на бота, в начале пишете серв
Скорее всего требуется настройка базы данных и возможно что-то в самой WP подкрутить.
Стоимость, срок и что готовы проделать?
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