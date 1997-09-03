Настройка сервера под Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок191 просмотр

Собственно есть сервер 

2GB Ram 2 cpu SSD

Стоит cpanel + Maria DB

Активировано php fpm 

Через сервисы стресс теста при одновременном 100 пользователях время ответа сервера составляет 15 секунд. 

Что сделано?

изображения постов вынесены на отдельный домен и отдаются через CDN

при стресс тесте отдача изображений с самого сервера очень быстрая и ошибок тут не возникает. 

Проверка на бота, в начале пишете серв 

Скорее всего требуется настройка базы данных и возможно что-то в самой WP подкрутить. 

Стоимость, срок и что готовы проделать?

PHPWordPress
7 лет назад
DAgcy
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров