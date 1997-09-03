Настройка сервера под Wordpress

Собственно есть сервер

2GB Ram 2 cpu SSD

Стоит cpanel + Maria DB

Активировано php fpm

Через сервисы стресс теста при одновременном 100 пользователях время ответа сервера составляет 15 секунд.

Что сделано?

изображения постов вынесены на отдельный домен и отдаются через CDN

при стресс тесте отдача изображений с самого сервера очень быстрая и ошибок тут не возникает.

Проверка на бота, в начале пишете серв

Скорее всего требуется настройка базы данных и возможно что-то в самой WP подкрутить.

Стоимость, срок и что готовы проделать?