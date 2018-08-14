Разработка серверной части для игры (PHP, MySQL)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки346 просмотров

Необходимо разработать серверную часть и административную панель для игры на PHP, БД MySQL. Проект тестово будет запускаться на платформе ВКонтакте, далее запускаем мобильную версию в App Store и Google Play. Клиент написан на Unity, практически готов. Нужно наладить взаимодействие с клиентской частью проекта и с ВК API. 

В базе данных необходимо хранить все события игрока (количество пройденных уровней, баланс в монетах, платной валюте и т.д.), также отслеживать события по прохождению уровней, выдавать награды в соответствие со сложностью уровня, защитить данные (монеты, конфигурацию уровней) от подмены игроком на стороне клиента. Данные должны шифроваться хотя бы на уровне md5(body+salt), конфиги подписываться хешем.   

В дальнейшем нужно будет подключить события к системе аналитики для баланса игры. 

Более подробно о проекте расскажу в личке. 

В комментариях укажите стоимость часа вашей работы и опыт работы над играми, если таковой имеется.

MySQLPHPUnity
7 лет назад
musson3d
Дмитрий 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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