Разработка серверной части для игры (PHP, MySQL)

Необходимо разработать серверную часть и административную панель для игры на PHP, БД MySQL. Проект тестово будет запускаться на платформе ВКонтакте, далее запускаем мобильную версию в App Store и Google Play. Клиент написан на Unity, практически готов. Нужно наладить взаимодействие с клиентской частью проекта и с ВК API.

В базе данных необходимо хранить все события игрока (количество пройденных уровней, баланс в монетах, платной валюте и т.д.), также отслеживать события по прохождению уровней, выдавать награды в соответствие со сложностью уровня, защитить данные (монеты, конфигурацию уровней) от подмены игроком на стороне клиента. Данные должны шифроваться хотя бы на уровне md5(body+salt), конфиги подписываться хешем.

В дальнейшем нужно будет подключить события к системе аналитики для баланса игры.

Более подробно о проекте расскажу в личке.

В комментариях укажите стоимость часа вашей работы и опыт работы над играми, если таковой имеется.