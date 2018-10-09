Перенести сайт с одного сервера на другой + настройка сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки249 просмотров

Есть виртуальный сервер, на котором сайт с базой.

Нужно настроить новый сервер+ установить необходимые модули на сервер для корректной работы сайта + перенести сайт и базы со старого сервера на новый.

7 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Все отлично!
Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую.!!

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад