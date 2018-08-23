Перенести портал на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок199 просмотров

Добрый день, нужно перекинуть портал: https://roomout.loveitgroup.com.ua

на сервер под доменом roomout.de

Сервер уже выкуплен здесь: 1und1.de

Все на немецком, но можно открыть через гугл переводчик и будет понятно.

Задачи: установкп ОS, web server, mysql, php, панель, резераное копирование, sphinx etc и другие... 

MySQLPHP
7 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$50
1 день
Все супер, достоин только рекомендаций. Всегда на связи и мега компетентный спец. Работаем дальше.
Очень приятный заказчик. Четкие задачи, быстрая оплата! Очень рад

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
#1
Системное администрирование