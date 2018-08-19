Есть работающий сайт на php5.6, под докером. Host OS – MacOS. Есть IDE PHPStorm. Нужна помощь в настройке дебага через xdebug. Удаленно, через TeamViewer.
Настроить отправку почты на сервер
На VDS необходимо настроить отправку почты (sendmail)
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