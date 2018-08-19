Настроить xdebug под docker на PHPStorm

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Закрыт1 заявка193 просмотра

Есть работающий сайт на php5.6, под докером. Host OS – MacOS. Есть IDE PHPStorm. 

Нужна помощь в настройке дебага через xdebug. Удаленно, через TeamViewer. 

DockermacOS
7 лет назад
zlomotr
Данила 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)

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