Создание фотореалистичного изображения по чертежу

Исполнитель большой молодец и умница! Рекомендую к сотрудничеству, не пожалеете. Внимателен, исполнителен, аккуратен и весьма профессионален во всех смыслах! Что немаловажно - очень терпелив в доработках, которые поступают по проекту. Я выбрал его для себя к постоянному сотрудничеству!