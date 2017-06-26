Разработка уроков по фотообработке (пошаговые иллюстрации)

Обработка фотографийЗакрыт6 заявок247 просмотров
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Нужно разработать план урока об обработке фотографий в простом фоторедакторе (не фотошоп) с пошаговыми иллюстрациями, текст не важен, важно проиллюстрировать шаги до достижения результата. Темы уроков обсуждаются с исполнителем (примеры: как сделать портрет в стиле поп арт, как обработать фото в стиле гранж и т.д.)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ссылки на ваши работы в фотошоп. Можно в личку!

Если нет работ, возможно тестовое задание (оплачивается, если берем в публикацию).

От вас - понимание нюансов фотообработки, опыт работы в фотошопе и др. программах. 

6 лет назад
pm-soft
Юлия 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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