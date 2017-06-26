Необходимо убрать с фотографии большой дом и восстановить (или добавить) задний фон. https://yadi.sk/d/50X4noRw3KWJXD - скинул исходник и пример того, как не подходит обработка. Она не качественная, видны обрезки, также у краёв деревьев остатки куски дома, и ...
Разработка уроков по фотообработке (пошаговые иллюстрации)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать план урока об обработке фотографий в простом фоторедакторе (не фотошоп) с пошаговыми иллюстрациями, текст не важен, важно проиллюстрировать шаги до достижения результата. Темы уроков обсуждаются с исполнителем (примеры: как сделать портрет в стиле поп арт, как обработать фото в стиле гранж и т.д.)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ссылки на ваши работы в фотошоп. Можно в личку!
Если нет работ, возможно тестовое задание (оплачивается, если берем в публикацию).
От вас - понимание нюансов фотообработки, опыт работы в фотошопе и др. программах.
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