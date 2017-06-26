Редактирование фотографии (убрать большой объект)

Необходимо убрать с фотографии большой дом и восстановить (или добавить) задний фон.

https://yadi.sk/d/50X4noRw3KWJXD - скинул исходник и пример того, как не подходит обработка. Она не качественная, видны обрезки, также у краёв деревьев остатки куски дома, и видно, что "нафотошоплено", бросается в глаза особенно правый участок. В общем, ищу профессионала своего дела, который сделает качественно и максимально реально, будто бы дома в реале нет. Поэтому люди с базовыми знаниями фотошопа не пишите лучше, ищу профи. Жду :)