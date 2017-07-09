Подготовка фото к публикации на сайте

Подготовка фотографий товара для интрнет магазина. Фотографий будет от 250. Размер фотографии товара - мах 800х600 пикселейИзображения должны быть в едином стиле. Пропорции фото 4х3.Фон фотографии. Проконтролируйте, чтобы фон контрастировал с продуктом. Сжать фото без потери качества. Чем меньше вес изображения товара, тем лучше.Картинка должна быть качественной!Удалить все метаданные фотографий!Нанести водяной знак, что бы не отвлекал клиента от товара и не напрягал.Формат файла JPG.

Интересует цена.