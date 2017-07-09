Подготовка фото к публикации на сайте

Обработка фотографийЗавершен25 заявок329 просмотров
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Подготовка фотографий товара  для интрнет магазина. Фотографий будет от 250. Размер фотографии товара - мах 800х600 пикселейИзображения должны быть в едином стиле. Пропорции фото 4х3.Фон фотографии. Проконтролируйте, чтобы фон контрастировал с продуктом.  Сжать фото без потери качества. Чем меньше вес изображения товара, тем лучше.Картинка должна быть качественной!Удалить все метаданные фотографий!Нанести водяной знак, что бы не отвлекал клиента от товара и не напрягал.Формат файла JPG.

Интересует цена.

6 лет назад
yuryur1
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
valgeor
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$60
3 дня
Валерий очень ответственный человек, с ним приятно работать. И коночено, я рекомендую его, как хорошего специалиста
Сотрудничество происходит успешно. Юрий прекрасный работодатель. Конкретное видение поставленной задачи и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.