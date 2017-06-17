Обработка фотографий

-изменить на красивый пол (плитка, ламинат) -убрать дверь, -убрать пустые полки -над золотистым чемоданом сделать вывеску вообщем нужно сделать как будто это сфоткана в хорошем магазине)))
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обработать фотографии продукта.
сделать белый фон - каталожные фото
далее убрать марку производителя с банки "foodmax" за ретушировать или изменить дизайн,
а так же заменить текст производителя
на реквизиты из файла.
ссылка на фотографии https://yadi.sk/d/hgQWLQbi3KG7WV
ВНИМАНИЕ! Работаю без предоплаты !
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