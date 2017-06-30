Нужен фото-монтаж.

Нужно обработать 14 фотографий. Отредактировать цвета, сделать ретушь лиц - если требуется (на взгляд ретушера). Выровнять горизонт на фотографиях (некоторые фото не много не ровно сняты). Для просмотра объема работы пишите в ЛС. Оплата возможна переводом на ...
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Мы выпускаем продукцию - деревянные многоярусные клумбы. На фото продукция без растений выглядит довольно уныло. Нужно имеющиеся фотографии обработать в графической программе, а именно:
- добавить на клумбу в горшки растения - клубнику с ягодами, чтобы выглядело естественно, как будто они там и растут
- поместить саму клумбу с растениями на газон или во двор дачи.
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