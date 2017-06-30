Нужен фото-монтаж.

Мы выпускаем продукцию - деревянные многоярусные клумбы. На фото продукция без растений выглядит довольно уныло. Нужно имеющиеся фотографии обработать в графической программе, а именно:

добавить на клумбу в горшки растения - клубнику с ягодами, чтобы выглядело естественно, как будто они там и растут

поместить саму клумбу с растениями на газон или во двор дачи.

Всего нужно 4-5 фотографий.Предоставляются только фото клумбы (большие исходники с фотоаппарата).