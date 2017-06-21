[b]Преамбула:[/b] У нас готовится сайт вот такого вида https://youpi.shop/ У него в шапке есть карусель баннеров, см.скрин http://joxi.ru/DrlVlgMuvoMNV2 Вот отдельно картинка самого баннера: https://youpi.shop/images/abt__yt_banners/1/imac-27-comressed.png А это отдельно фон баннера: https://youpi.shop/images/abt__yt_banners/1/x-bg.png [b]Задача:[/b] Нам нужно несколько такого рода баннеров сделать для нашего сайта. ...
- Баннеры21 заявкаЗакрыт6 лет назад
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Нужен модуль, обеспечивающий одностороннюю передачу данных, полученных с вебформы интернет страницы -> в 1С, посредством встроенного в 1С стандартного "Узла обмена с сайтом" (CommerceML 2). Передаваться с веб формы будут: Имя, телефон, email, код или название ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен [b][u]опытный[/u] [/b]специалист для выполнения работ по модификации интернет магазина на базе CS-Cart. Работа как в области коррекции внешнего вида витрины (изменение положения кнопок, цветов итд) так и изменения кода самого скрипта под наши нужды.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Мы выпускаем продукцию - деревянные многоярусные клумбы. На фото продукция без растений выглядит довольно уныло. Нужно имеющиеся фотографии обработать в графической программе, а именно: [list][*]добавить на клумбу в горшки растения - клубнику с ягодами, чтобы выглядело ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад