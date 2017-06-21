mfz

Дмитрий Иванов mfz

 
49 летУкраина/Днепр
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$1
выплачено фрилансерам
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  • Сделать баннеры для карусели на главной странице сайта

    [b]Преамбула:[/b] У нас готовится сайт вот такого вида https://youpi.shop/  У него в шапке есть карусель баннеров, см.скрин   http://joxi.ru/DrlVlgMuvoMNV2 Вот отдельно картинка самого баннера:  https://youpi.shop/images/abt__yt_banners/1/imac-27-comressed.png А это отдельно фон баннера:  https://youpi.shop/images/abt__yt_banners/1/x-bg.png [b]Задача:[/b] Нам нужно несколько такого рода баннеров сделать для нашего сайта. ...

    Баннер для сайта
    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать мультяшного персонажа - модную девочку в стиле кукол LOL

    Нужно создать персонажа примерно в стиле кукол LOL (ориентиры в прицепе) - фигурку девочки в полный рост.  Должен получиться светлый, положительный образ, предположительно с розовыми волосами и восточной внешностью. Модница, с ушками или бантиками. Отрисовка желательна в ...

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обмен между лендингом и УНФ 1.6

    Нужен модуль, обеспечивающий одностороннюю передачу данных, полученных с вебформы интернет страницы -&gt; в 1С, посредством встроенного в 1С стандартного "Узла обмена с сайтом" (CommerceML 2). Передаваться с веб формы будут: Имя, телефон, email, код или название ...

    PHPCentOS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на базе CS - Cart

    Нужен [b][u]опытный[/u]  [/b]специалист для выполнения работ по модификации интернет магазина на базе CS-Cart. Работа как в области коррекции внешнего вида витрины (изменение положения кнопок, цветов итд) так и изменения кода самого скрипта под наши нужды.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен фото-монтаж.

    Мы выпускаем продукцию - деревянные многоярусные клумбы.  На фото продукция без растений выглядит довольно уныло. Нужно имеющиеся фотографии обработать в графической программе, а именно: [list][*]добавить на клумбу в горшки растения - клубнику с ягодами, чтобы выглядело ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
bobrov81
Наталья 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Нужен фото-монтаж.
Четкое задание, оплата в срок. Рекомендую!
Всё хорошо. Рекомендую.
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