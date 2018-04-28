Сделать баннеры для карусели на главной странице сайта

Преамбула:

У нас готовится сайт вот такого вида https://youpi.shop/

У него в шапке есть карусель баннеров, см.скрин http://joxi.ru/DrlVlgMuvoMNV2

Вот отдельно картинка самого баннера: https://youpi.shop/images/abt__yt_banners/1/imac-27-comressed.png

А это отдельно фон баннера: https://youpi.shop/images/abt__yt_banners/1/x-bg.png

Задача:

Нам нужно несколько такого рода баннеров сделать для нашего сайта.

Размеры и формат как в оригинальной демке.

Наш Сайт - интернет магазин корейской косметики.

Баннеры пока нужны на такие темы:

1. "Скидка на первый заказ 15%". Указать промокод START15"

2. "Подписывайтесь на нашу рассылку". Сообщить, что "Без спама", и подписчики просто первыми будут узнавать об акциях, новостях и скидках.

3. "Бесплатная доставка по России." Акцент на бесплатная доставка, курьерская доставка. Сноска о том что бесплатная доставка при заказе на сумму от 3000 р.

Хотелось бы как-то ярко это подать, чтобы не стыдно было по сравнению с другими косметическими сайтами. Возможно с креативом, всё таки титульные баннеры - лицо сайта.

На выходе нужны: картинка, фон-бекграунд и текст который будет справа, чтобы мы могли это на сайт загрузить.

(после оплаты заберем исходник)

Предложите ваш вариант и цену.

На всё или на часть или может сами предложите идею для топового баннера - тоже можем купить :).