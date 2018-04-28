Сделать баннеры для карусели на главной странице сайта

Доброго дня! Необходимо на основе фото продукции сайта gofra55.ru сделать фото коллаж - слайд. Он будет размещен крупной фотографией. Дополнительно можно использовать транспорт: газель, погрузчик, изображение склада чтобы показать возможность отгрузки различной тары и упаковки. Общение, приемка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Преамбула:
У нас готовится сайт вот такого вида https://youpi.shop/
У него в шапке есть карусель баннеров, см.скрин http://joxi.ru/DrlVlgMuvoMNV2
Вот отдельно картинка самого баннера: https://youpi.shop/images/abt__yt_banners/1/imac-27-comressed.png
А это отдельно фон баннера: https://youpi.shop/images/abt__yt_banners/1/x-bg.png
Задача:
Нам нужно несколько такого рода баннеров сделать для нашего сайта.
Размеры и формат как в оригинальной демке.
Наш Сайт - интернет магазин корейской косметики.
Баннеры пока нужны на такие темы:
1. "Скидка на первый заказ 15%". Указать промокод START15"
2. "Подписывайтесь на нашу рассылку". Сообщить, что "Без спама", и подписчики просто первыми будут узнавать об акциях, новостях и скидках.
3. "Бесплатная доставка по России." Акцент на бесплатная доставка, курьерская доставка. Сноска о том что бесплатная доставка при заказе на сумму от 3000 р.
Хотелось бы как-то ярко это подать, чтобы не стыдно было по сравнению с другими косметическими сайтами. Возможно с креативом, всё таки титульные баннеры - лицо сайта.
На выходе нужны: картинка, фон-бекграунд и текст который будет справа, чтобы мы могли это на сайт загрузить.
(после оплаты заберем исходник)
Предложите ваш вариант и цену.
На всё или на часть или может сами предложите идею для топового баннера - тоже можем купить :).
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