Нужно сделать баннер для слайдера на котором будет надпись "Косметика для ухода за бородой", чуть ниже что-то типа "Воск, масло, бальзам, расчески" и кнопка "Подробнее" и что бы были примеры парочки товаров для ухода за бородой фирмы Manly Club и WizGrease.

Файл нужен в .psd что бы его можно было потом заверстать на сайте с анимацией.

Размер 940 х 380