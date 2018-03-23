Качественно, недорого, в срок!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Skype: frenk1_8
- Сайт: http://www.denyspopov.pp.ua
Мои знания:
- Отличные знания HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap, PHP, AJAX
- Базовые знания MySQL
- WordPress
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Ускорение сайта rsmoto.com.ua151 просмотр
- Сайт Адвокатской компании154 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель. Работа выполнена оперативно и качественно. Всегда на связи. Спасибо за работу! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи. Легко работать. Быстро отвечают. Надеюсь что еще будем сотрудничать.
$30
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель. Сразу понял все поставленные задачи, держал меня в курсе в процессе работы и выполнил задание на 120%. Продолжаю консультироваться у него и буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Анатолий отличный заказчик. Поставил сразу четкое ТЗ. Сотрудничеством очень доволен.
$30
10 баллов
6 лет назад
Денис - очень грамотный и вежливый исполнитель. Работа выполнена в установленные сроки, все правки молниеносно вносились. Приятно иметь дело с профессионалом. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Все задачи были поставленные точно. Очень вежливая и очень легко работать. Все рекомендую к сотрудничеству. Уверен, не пожалеете!!! Надеюсь предоставиться еще возможность поработать с Еленой.
$25
10 баллов
6 лет назад
Оставляю положительный отзыв о работе Дениса. Работу выполнял по постоплатной схеме. Выполнил быстро в оговоренные сроки без размазывания и увеличения стоимости. Работой остался доволен. Рекомендую и сам буду продолжать работать с Денисом.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Сразу обозначил конкретно что нужно сделать. Сотрудничеством очень доволен.
$2
10 баллов
6 лет назад
Денис решил проблему с неработающими формами обратной связи быстро и за умеренную плату. Всегда был на связи, объяснял что делает и как.. Работал на результат до последнего, вносил правки сверх обозначенного тз, за что ему отдельное спасибо. Я могу с полной уверенностью рекомендовать Дениса как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. ТЗ было поставлено конкретно. Быстро отвечал, если я что-то спрашивал. Приятно работать с человеком. Всем рекомендую к сотрудничеству.