Frank1

Денис Frank1

 
30 летУкраина/Днепр
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественно, недорого, в срок!

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Skype: frenk1_8

- Сайт: http://www.denyspopov.pp.ua

Мои знания:

  • Отличные знания HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap, PHP, AJAX
  • Базовые знания MySQL
СMS:

  • WordPress
Перенос сайтов с любого хостинга на другой хостинг ,
PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLBootstrapjQueryAjax
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Word Press. Добавление блока на главную страницу
Отличный исполнитель. Работа выполнена оперативно и качественно. Всегда на связи. Спасибо за работу! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Отличная постановка задачи. Легко работать. Быстро отвечают. Надеюсь что еще будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Anshev
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Настройка Wordpress шаблона
Отличный исполнитель. Сразу понял все поставленные задачи, держал меня в курсе в процессе работы и выполнил задание на 120%. Продолжаю консультироваться у него и буду обращаться еще.
Анатолий отличный заказчик. Поставил сразу четкое ТЗ. Сотрудничеством очень доволен.
Ответный отзыв
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Установить WordPress и платную тему, перенести сайт
Денис - очень грамотный и вежливый исполнитель. Работа выполнена в установленные сроки, все правки молниеносно вносились. Приятно иметь дело с профессионалом. Очень рекомендую!
Очень хороший заказчик. Все задачи были поставленные точно. Очень вежливая и очень легко работать. Все рекомендую к сотрудничеству. Уверен, не пожалеете!!! Надеюсь предоставиться еще возможность поработать с Еленой.
Ответный отзыв
Vladimir_I
Ильчишин 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$25
10 баллов
6 лет назад
Wordpress
Оставляю положительный отзыв о работе Дениса. Работу выполнял по постоплатной схеме. Выполнил быстро в оговоренные сроки без размазывания и увеличения стоимости. Работой остался доволен. Рекомендую и сам буду продолжать работать с Денисом.
Очень хороший заказчик. Сразу обозначил конкретно что нужно сделать. Сотрудничеством очень доволен.
Ответный отзыв
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Починить отправку сообщений обратной связи на сайте
Денис решил проблему с неработающими формами обратной связи быстро и за умеренную плату. Всегда был на связи, объяснял что делает и как.. Работал на результат до последнего, вносил правки сверх обозначенного тз, за что ему отдельное спасибо. Я могу с полной уверенностью рекомендовать Дениса как ответственного исполнителя.
Отличный заказчик. ТЗ было поставлено конкретно. Быстро отвечал, если я что-то спрашивал. Приятно работать с человеком. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв