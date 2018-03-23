Денис решил проблему с неработающими формами обратной связи быстро и за умеренную плату. Всегда был на связи, объяснял что делает и как.. Работал на результат до последнего, вносил правки сверх обозначенного тз, за что ему отдельное спасибо. Я могу с полной уверенностью рекомендовать Дениса как ответственного исполнителя.