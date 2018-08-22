Рерайт статей для сайта по веб-разработке

Всем доброго времени суток

Нужен рерайт статей для сайта junnot.info. Примерно какие статьи нужно писать, можете посмотреть сами.

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Схема работы:

- Вы мне предлагаете одну или несколько тем для написания статьи или я вам даю тему

- Рерайтинг статьи на утвержденную тему

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С увеличением роста трафика на сайте будет и соответственно повышаться ваша мотивация.

В будущем могут быть проекты на различную тематику.