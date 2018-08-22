Рерайт статей для сайта по веб-разработке

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Закрыт7 заявок195 просмотров

Всем доброго времени суток

Нужен рерайт статей для сайта junnot.info. Примерно какие статьи нужно писать, можете посмотреть сами.

Статьи нужны уникальные. От 90% и выше. Проверять на сайте text.ru

Схема работы:

- Вы мне предлагаете одну или несколько тем для написания статьи или я вам даю тему

- Рерайтинг статьи на утвержденную тему

Готов сотрудничать на постоянной основе. 

Предлагайте свои условия.

С увеличением роста трафика на сайте будет и соответственно повышаться ваша мотивация.

В будущем могут быть проекты на различную тематику.

Написание статей
7 лет назад
Frank1
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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