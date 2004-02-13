Рерайт страницы Вопросы-Ответы

Простой рерайт вопросы-ответы, сохранить смысл

требования к тексту:

- текст оформлен на абзацы

- отсутствие ошибок в тексте

- соответствие правилам русского языка

- не придумывать ничего, только переписать

- текст для людей, а не роботов

Не изменить никаких фактов в тексте (адреса, способы, методы, документы и т.п.).

Объем: 2000-2100 знаков.

Каждый вопрос/ответ оформить как отдельный абзац.

Прошу новичков, которые 1 час в сервисе не писать - я хотел бы отдать человеку хотя бы с минимальным портфолио.