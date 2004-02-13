Нужно сделать рерайт на описание товара. (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!) Товар - продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов ...
Рерайт страницы Вопросы-Ответы
Простой рерайт вопросы-ответы, сохранить смысл
требования к тексту:
- текст оформлен на абзацы
- отсутствие ошибок в тексте
- соответствие правилам русского языка
- не придумывать ничего, только переписать
- текст для людей, а не роботов
Не изменить никаких фактов в тексте (адреса, способы, методы, документы и т.п.).
Объем: 2000-2100 знаков.
Каждый вопрос/ответ оформить как отдельный абзац.
Прошу новичков, которые 1 час в сервисе не писать - я хотел бы отдать человеку хотя бы с минимальным портфолио.
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