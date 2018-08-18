Требуются авторы-рерайтеры. Тематика "Сад/Огород"

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт8 заявок514 просмотров

Нужны грамотные авторы для написания информационных статей для сайтов только на постоянное сотрудничество. 

Объемы постоянные и большие. Тематики: "Сад/Огород". Работа удаленная, постоянная и стабильная. 

Требования:

Грамотный русский язык;

Грамотное изложение своих мыслей, умение пересказать другими словами;

Желательно писать ежедневно (в рабочие дни) от 5 тыс. символов без пробелов. В неделю надо писать от 5 текстов;

Соблюдать требования к форматированию текста из ТЗ!

Соблюдать требования к тошнотности, уникальности, воде и т.д;

Следовать рекомендациям к структуре статьи, которую мы даем;

Правильно употреблять ключевые фразы и слова, которые мы даем.

Оплата: 

Еженедельная оплата за опубликованные статьи. Первое время возможна оплата за каждый заказ. 

Первые 5 заказов оплачиваем по 30 рублей (тематика Сад/Огород) за 1000 символов без пробелов. Далее, при минимальных замечаниях и правках от редактора и корректора увеличиваем цену. 

В среднем цена 35 рублей (тематика Сад/Огород). 

Выплаты возможны на WMR, ЯД, QIWI.

Почта для связи: [email protected]

Написание статей
7 лет назад
AlexanderBukreev
Александр 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

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