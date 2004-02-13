Сделать рерайт маленькой статьи

Нужна небольшая статья на 600-1000 слов. 800 идеально.

Статья-краткий обзор криптовалютного проекта. Есть уже 4 написанных статьи:

1 статья, 2 статья, 3 статья, 4 статья.

Описание проекта на русском языке.

Сайт.

Нужно четко, кратко и пояснительно изложить суть проекта. В статье обязательно должны быть логотип компании, а так же приветствуются другие изображения с ссылок что я предоставил. На основе предоставленных ссылок нужно получить уникальную статью.

Приветствуется написание одной и той же статьи сразу на двух языках. Рус+Укр. Тому, кто предложит такой вариант отдаем предпочтение.

Статья должна иметь уникальность от 90% через антиплагиат.

Такая работа может стать регулярной от 5 до 50 статей в месяц. Если цена и качество нам подойдут.