Требуется рерайт текстов в товарной тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен19 заявок299 просмотров

Есть группа сайтов с описанием и отзывами каждого товара следующих тематик:

Автотовары - занято (46 товаров)

Интимные товары - занято (29 товаров)

Игрушки и детские товары - свободно (38 товаров)

Средства для похудения - занято (37 товаров)

Товары для здоровья -  занято (85 товаров)

Товары для дома -  занято (54 товара)

Охота и рыбалка - свободно (36 товаров)

Одежда и обувь - занято (48 товаров)

Электроника и гаджеты - свободно (48 товаров)

Сумки, рюкзаки и портмоне - занято (38 товаров)

Украшения и амулеты - занято (24 товара)

Косметика и парфюмерия - занято (82 товара)

Бьюти товары - занято (47 товаров)

Для дачи и огорода - занято (12 товаров)

Часы - свободно (86 товаров)

Нужен рерайт. Всего 710 товаров. Только обзор товара, без отзывов.

На старте дам ссылки на сайты, где вы сможете найти эти товары и список товаров.

На выходе должно получиться описание товара на 3-5к знаков.  Уникальность текста не менее 80%.

Должен быть понятный русский язык без грамматических и пунктуационных ошибок.

Линк на одного из сайтов доноров - http://tut-otzyv.ru/

Прошу указывать стоимость за 1000 знаков рерайта и срок написания рерайта для 10 товаров (30-50к знаков).

Если хотите - выбирайте тематику (просьба указать какую или какие именно). Если нет - укажите что готовы взять любую тематику.

Оплачиваю сдельно по 10/20/30/50 статей - как вам удобно. Оплата по факту написания.

7 лет назад
antonstepanin
Степанин 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$150
10 дней
Быстрое выполнение задачи, современный подход к предоставлению готовых текстов в онлайне. Понравилось сотрудничество.
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать 30 технических статей

    $240

    Не откликаться авторам с более высокой ценой!  Стоимость 40 руб/1000 зн бпр.  Длина каждой статьи 3 – 12 тыс знаков.  Нужно написать 30 статей по тематикам (по 10):  проектирование ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт без ключевых слов, примерно 10 статей (криптовалюты)

    Требуется автор для рерайта 10 новостных публикаций.   Требования к кандидату: Наличие опыта работы копирайтером;Ответственность.Рерайт без потери смысла и читабельности.Что нужно делать:Рерайт 10 новостей по тематике криптовалютного рынка и создание новостной сводки из нескольких ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен рерайтер который быстро и интересно пишет и постоянно на связи

    Добрый день ! Необходим человек который из предоставленной информации может быстро сделать интересную новость. Должна быть простая и понятная для прочтения стилистика написания. Объем материалов - от 4х ...

    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется размещение отзывов в google play и appstore

    требуется написать и  разместить 5000 положительных отзывов на русском и английском языках начните ответ с фразы "отзывы" и укажите  1) стоимость за всю работу 2) срок реализации 3) юзернейм в телегарм ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен ТЗ-мейкер

    Для выполнения разового плана в 1300 статей на инфосайты нужен ТЗ-мейкер. Сайты типа obzorus.com Задача следующая: - подбирать темы для статей; - работать с ними в кей коллекторе; - писать план статьи; ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 4 статьи на мед. тему.

    $25

    Здравствуйте! Нужен грамотный автор с опытом для написания 4 информационных статей на медицинскую тему (Описание препаратов. Специальных знаний не требуется). Средний объем каждой статьи - 10 тыс. символов. ...

    Написание статей
    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать рерайт для инфосайта

    ТЕМА: ванна своими руками TITLE: как и из чего можно сделать ванну ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ: Ванна своими руками: варианты и практические рекомендации ОБЪЁМ: 7000 - 8500

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 15 постов в группу в соцсети

    $15

    Нужно написать 15 постов для группы в соцсетях. + найти релевантную картинку хорошего качества,вставить ее в рамку которую я дам. + добавить название поста в получившееся изображение. Графический редактор - любой дающий нужный результат. Пример ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад