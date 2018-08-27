Требуется рерайт текстов в товарной тематике

Есть группа сайтов с описанием и отзывами каждого товара следующих тематик:

Автотовары - занято (46 товаров)

Интимные товары - занято (29 товаров)

Игрушки и детские товары - свободно (38 товаров)

Средства для похудения - занято (37 товаров)

Товары для здоровья - занято (85 товаров)

Товары для дома - занято (54 товара)

Охота и рыбалка - свободно (36 товаров)

Одежда и обувь - занято (48 товаров)

Электроника и гаджеты - свободно (48 товаров)

Сумки, рюкзаки и портмоне - занято (38 товаров)

Украшения и амулеты - занято (24 товара)

Косметика и парфюмерия - занято (82 товара)

Бьюти товары - занято (47 товаров)

Для дачи и огорода - занято (12 товаров)

Часы - свободно (86 товаров)

Нужен рерайт. Всего 710 товаров. Только обзор товара, без отзывов.

На старте дам ссылки на сайты, где вы сможете найти эти товары и список товаров.

На выходе должно получиться описание товара на 3-5к знаков. Уникальность текста не менее 80%.

Должен быть понятный русский язык без грамматических и пунктуационных ошибок.

Линк на одного из сайтов доноров - http://tut-otzyv.ru/

Прошу указывать стоимость за 1000 знаков рерайта и срок написания рерайта для 10 товаров (30-50к знаков).

Если хотите - выбирайте тематику (просьба указать какую или какие именно). Если нет - укажите что готовы взять любую тематику.

Оплачиваю сдельно по 10/20/30/50 статей - как вам удобно. Оплата по факту написания.