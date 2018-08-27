Не откликаться авторам с более высокой ценой! Стоимость 40 руб/1000 зн бпр. Длина каждой статьи 3 – 12 тыс знаков. Нужно написать 30 статей по тематикам (по 10): проектирование ...
Требуется рерайт текстов в товарной тематике
Есть группа сайтов с описанием и отзывами каждого товара следующих тематик:
Автотовары - занято (46 товаров)
Интимные товары - занято (29 товаров)
Игрушки и детские товары - свободно (38 товаров)
Средства для похудения - занято (37 товаров)
Товары для здоровья - занято (85 товаров)
Товары для дома - занято (54 товара)
Охота и рыбалка - свободно (36 товаров)
Одежда и обувь - занято (48 товаров)
Электроника и гаджеты - свободно (48 товаров)
Сумки, рюкзаки и портмоне - занято (38 товаров)
Украшения и амулеты - занято (24 товара)
Косметика и парфюмерия - занято (82 товара)
Бьюти товары - занято (47 товаров)
Для дачи и огорода - занято (12 товаров)
Часы - свободно (86 товаров)
Нужен рерайт. Всего 710 товаров. Только обзор товара, без отзывов.
На старте дам ссылки на сайты, где вы сможете найти эти товары и список товаров.
На выходе должно получиться описание товара на 3-5к знаков. Уникальность текста не менее 80%.
Должен быть понятный русский язык без грамматических и пунктуационных ошибок.
Линк на одного из сайтов доноров - http://tut-otzyv.ru/
Прошу указывать стоимость за 1000 знаков рерайта и срок написания рерайта для 10 товаров (30-50к знаков).
Если хотите - выбирайте тематику (просьба указать какую или какие именно). Если нет - укажите что готовы взять любую тематику.
Оплачиваю сдельно по 10/20/30/50 статей - как вам удобно. Оплата по факту написания.
Выбранный исполнитель
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