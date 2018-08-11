Не откликаться авторам с более высокой ценой! Стоимость 40 руб/1000 зн бпр. Длина каждой статьи 3 – 12 тыс знаков. Нужно написать 30 статей по тематикам (по 10): проектирование ...
Сделать рерайт для инфосайта
ТЕМА: ванна своими руками
TITLE: как и из чего можно сделать ванну
ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ: Ванна своими руками: варианты и практические рекомендации
ОБЪЁМ: 7000 - 8500
Заявки фрилансеров
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