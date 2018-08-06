Требуется написать 60 статей на садово-огородные темы. В день минимум 1 статью. Объем статьи: 2000-3000 сим. Без ТЗ, Без ключей. Рерайт. Уникальность 90%. Оплата 30руб/1000сим. вебмани.
Рерайтинг/SEO
Необходимо сделать рерайт текста на английском языке для landing page. Тематика сайта: мобильный маркетинг. Объем текста: 300-400 слов. Необходимо описать 3 раздела сайта.
Рерайтинг необходимо сделать основываясь на 2-х источниках. Текст должен быть 100% уникальным и SEO оптимизированным. Рассмотрим исполнителей с портфолио. Срок: 2 дня.
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