Доброго времени суток! Ищу копирайтеров (или готовую команду копирайтеров) для большого заказа. Работа заключается вот в чем: необходимо сделать рерайт ~ 20 000 описаний университетов/колледжей/вузов разных стран мира. Исходник предоставляем. ...
Обновление старого сайта: рерайтинг + копирайтинг.
Нужно освежить старый сайт о лестницах.
Первый этап:
Переписать 400 статей по 10-20 тыс знаков.
Легкий рерайтинг.
Технология следующая:
Берете старую статью, убираете воду и все лишнее.
Выдаю вам пересобранное ТЗ, вы дополняете статью новой информацией из источников, которые я также предоставлю.
Оплата: 15 р./1к збп
Второй этап:
Есть расширение семантического ядра для этого же сайта о лестницах.
Нужно выписать еще примерно 300 новых статей.
Оплата за копирайт: 40-50 руб / 1к збп
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