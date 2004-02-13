Обновление старого сайта: рерайтинг + копирайтинг.

Нужно освежить старый сайт о лестницах.

Первый этап:

Переписать 400 статей по 10-20 тыс знаков.

Легкий рерайтинг.

Технология следующая:

Берете старую статью, убираете воду и все лишнее.

Выдаю вам пересобранное ТЗ, вы дополняете статью новой информацией из источников, которые я также предоставлю.

Оплата: 15 р./1к збп

Второй этап:

Есть расширение семантического ядра для этого же сайта о лестницах.

Нужно выписать еще примерно 300 новых статей.

Оплата за копирайт: 40-50 руб / 1к збп