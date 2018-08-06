Рерайт новостей, срочно!

Требуется автор для рерайта новостей, всего их около 12.

Нужен автор, который сможет писать быстро, не растягивая заказ на сутки.

Требования:

Высокий уровень ответственности;

Грамотная письменная речь;

Опыт работы копирайтером;

Умение рерайтить, чтобы было читабельно и не терялся смысл.

По задачам:

Сделать новость-сводку примерно из 7-ми новостей (тематика - криптовалютный рынок), пример прикреплен.

Общая длина статьи - до 7к символов без пробелов (ключевых слов нет);

Уникальность текста не менее 78 % по text.ru.

Структурированный текст по заголовкам.

Оплата:

Быстро - вебмани 40р за 1000 символов без пробелов.

Прикрепляю пример и тестовое задание, которое нужно выполнить сегодня до 18-00. Если по всем параметрам оно нас устраивает, то мы выкупаем у Вас текст и продолжаем сотрудничество по остальным статьям.

Автор нужен срочно, поэтому если Вы ответственный человек, ждем!