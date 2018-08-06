Рерайт новостей, срочно!

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Закрыт1 заявка151 просмотр

Требуется автор для рерайта новостей, всего их около 12.

Нужен автор, который сможет писать быстро, не растягивая заказ на сутки. 

Требования:

  • Высокий уровень ответственности;
  • Грамотная письменная речь;
  • Опыт работы копирайтером;
  • Умение рерайтить, чтобы было читабельно и не терялся смысл.
По задачам:

  • Сделать новость-сводку примерно из 7-ми новостей (тематика - криптовалютный рынок), пример прикреплен.
  • Общая длина статьи - до 7к символов без пробелов (ключевых слов нет);
  • Уникальность текста не менее 78 % по text.ru.
  • Структурированный текст по заголовкам.
Оплата:

Быстро - вебмани 40р за 1000 символов без пробелов. 

Прикрепляю пример и тестовое задание, которое нужно выполнить сегодня до 18-00. Если по всем параметрам оно нас устраивает, то мы выкупаем у Вас текст и продолжаем сотрудничество по остальным статьям. 

Автор нужен срочно, поэтому если Вы ответственный человек, ждем!

7 лет назад
apetr_1
Алёна 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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