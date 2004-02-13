60 статей на садово-огородные темы

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  2. Рерайтинг
Закрыт66 заявок732 просмотра

Требуется написать 60 статей на садово-огородные темы. В день минимум 1 статью. Объем статьи: 2000-3000 сим. Без ТЗ, Без ключей. Рерайт. Уникальность 90%. Оплата 30руб/1000сим. вебмани.

7 лет назад
disdain
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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