Написать отзыв на одну из бьюти процедур

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Закрыт10 заявок176 просмотров

Нужно написать небольшой отзыв на одну из бьюти процедур от лица клиента. Нужно только написать его. Выложу его сам. В скайпе напишу более подробно

7 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров