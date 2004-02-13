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Написать отзыв на одну из бьюти процедур
Нужно написать небольшой отзыв на одну из бьюти процедур от лица клиента. Нужно только написать его. Выложу его сам. В скайпе напишу более подробно
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