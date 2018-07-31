Ищу автора для написания 20 статей

Нужен автор который сможет делать качественный рерайт текстов из нескольких источников (источники указаны в ТЗ, а также можно использовать свои источники).

Пример ТЗ во вложении.

Цена: 30 руб/1000 збп.

Дополнительно в статью нужно вставить фото и видео: 1 фото/5 руб., 1 видео/15 руб.

Требования к фото и видео тут: https://goo.gl/vQ3K4Q

Объем работы: 20 статей.

Если предложенная цена вас не устраивает, то не отвечайте. На тратьте ваше и мое время.

Если будут вопросы, пишите