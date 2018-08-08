Написать 30 технических статей

Не откликаться авторам с более высокой ценой!

Стоимость 40 руб/1000 зн бпр.

Длина каждой статьи 3 – 12 тыс знаков.

Нужно написать 30 статей по тематикам (по 10):

проектирование вентиляции и кондиционирование и услуги электролаборатории.

Требования к исполнителю:

Желательно знание (хотя бы в общих чертах) специфики проектирования ИС или услуг электролаборатории

Грамотность письменной речи (в т.ч., пунктуация) обязательна

Рассматриваются ТОЛЬКО кандидаты с Портфолио (в любом виде)

Адекватность, инициативность и сообразительность

Требования к контенту и уникальности:

Уникальность текстов не менее 95% по Адвего Плагиатус

Порядок работы:

Вы получаете ТЗ с источниками и ключами, пишете статью и подыскиваете тематические изображения.

Оплата на Вэбмани или Яндекс 2 раза в неделю.

Дополнительная информация:

В отзыве ОБЯЗАТЕЛЬНО показывайте портфолио. Авторы с более высокой ценой проходите мимо.