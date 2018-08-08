Написать 30 технических статей

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт3 заявки223 просмотра

Не откликаться авторам с более высокой ценой! 

Стоимость 40 руб/1000 зн бпр. 

Длина каждой статьи 3 – 12 тыс знаков. 

Нужно написать 30 статей по тематикам (по 10): 

проектирование вентиляции и кондиционирование и услуги электролаборатории. 

Требования к исполнителю: 

Желательно знание (хотя бы в общих чертах) специфики проектирования ИС или услуг электролаборатории 

Грамотность письменной речи (в т.ч., пунктуация) обязательна 

Рассматриваются ТОЛЬКО кандидаты с Портфолио (в любом виде) 

Адекватность, инициативность и сообразительность 

Требования к контенту и уникальности: 

Уникальность текстов не менее 95% по Адвего Плагиатус 

Порядок работы: 

Вы получаете ТЗ с источниками и ключами, пишете статью и подыскиваете тематические изображения. 

Оплата на Вэбмани или Яндекс 2 раза в неделю. 

Дополнительная информация: 

В отзыве ОБЯЗАТЕЛЬНО показывайте портфолио. Авторы с более высокой ценой проходите мимо. 

7 лет назад
ssNatalya
Наталья 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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