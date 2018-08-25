3 статьи медицинской тематики

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Завершен1 заявка116 просмотров

Необходимо написать статьи для 3х лекарственных препаратов объёмом от 3500 до 4000 символов

1. Lucisof

2. Lucidac

3. Lucisole

Рерайт из 3х и более источников.

Более подробное ТЗ в прикрепленном файле.

7 лет назад
alexonion
Алекс 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
$2
3 дня
С поставленной задачей Алексей справился на отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Хороший Заказчик! Был рад сотрудничать! Однозначно рекомендую!

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AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
ТОП-10
Рерайтинг

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