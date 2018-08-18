Требуется написать 60 статей на садово-огородные темы. В день минимум 1 статью. Объем статьи: 2000-3000 сим. Без ТЗ, Без ключей. Рерайт. Уникальность 90%. Оплата 30руб/1000сим. вебмани.
15 постов в группу в соцсети
Нужно написать 15 постов для группы в соцсетях. + найти релевантную картинку хорошего качества,вставить ее в рамку которую я дам. + добавить название поста в получившееся изображение. Графический редактор - любой дающий нужный результат. Пример готовой картинки с рамкой во вложении. Обратите внимание кроме рамки сверху и снизу под текстом размещены полупрозрачные светлые слои для лучшей читаемости текста. Нужно уметь сделать так же если потребуется.
Темы постов - медицина и зож. Тексты рерайченные взятые с любых сайтов, сухие, простые для чтения и интересные. Уникальность 100%. Воды не более 10%. Темы постов выбираются Вами самостоятельно и согласовываются со мной. Вместо отбракованных тем нужно предложить другие. Знаков без пробелов в посте 500-700.
Выбранный исполнитель
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