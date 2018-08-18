15 постов в группу в соцсети

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен5 заявок228 просмотров

Нужно написать 15 постов для группы в соцсетях. + найти релевантную картинку хорошего качества,вставить ее в рамку которую я дам. + добавить название поста в получившееся изображение. Графический редактор - любой дающий нужный результат. Пример готовой картинки с рамкой во вложении. Обратите внимание кроме рамки сверху и снизу под текстом размещены полупрозрачные светлые слои для лучшей читаемости текста. Нужно уметь сделать так же если потребуется.

Темы постов - медицина и зож. Тексты рерайченные взятые с любых сайтов, сухие, простые для чтения и интересные. Уникальность 100%. Воды не более 10%. Темы постов выбираются Вами самостоятельно и согласовываются со мной. Вместо отбракованных тем нужно предложить другие. Знаков без пробелов в посте 500-700.

7 лет назад
bladeser
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pazurs
Сергей 
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$3
7 дней
Работа качественная, придраться не к чему. Сроки и тз соблюдены полностью. Рекомендую.
Адекватный, четкое задание, оплата моментально, без придирок, рекомендую

Заявки фрилансеров

pazurs
Сергей 
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

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