15 постов в группу в соцсети

Нужно написать 15 постов для группы в соцсетях. + найти релевантную картинку хорошего качества,вставить ее в рамку которую я дам. + добавить название поста в получившееся изображение. Графический редактор - любой дающий нужный результат. Пример готовой картинки с рамкой во вложении. Обратите внимание кроме рамки сверху и снизу под текстом размещены полупрозрачные светлые слои для лучшей читаемости текста. Нужно уметь сделать так же если потребуется.

Темы постов - медицина и зож. Тексты рерайченные взятые с любых сайтов, сухие, простые для чтения и интересные. Уникальность 100%. Воды не более 10%. Темы постов выбираются Вами самостоятельно и согласовываются со мной. Вместо отбракованных тем нужно предложить другие. Знаков без пробелов в посте 500-700.