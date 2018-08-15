Рерайт без ключевых слов, примерно 10 статей (криптовалюты)

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт4 заявки178 просмотров

Требуется автор для рерайта 10 новостных публикаций.  

Требования к кандидату:

  • Наличие опыта работы копирайтером;
  • Ответственность.
  • Рерайт без потери смысла и читабельности.
Что нужно делать:
  • Рерайт 10 новостей по тематике криптовалютного рынка и создание новостной сводки из нескольких новостей;
  • Никаких ключевых слов, только рерайт.
  • Длина статьи от 3000 до 7000 символов без пробелов.
  • Уникальность текста от 78% (text.ru)!
  • Оформление структуры текста.
Вы получаете 5-7 ссылок на разные новости, делаете рерайт и собираете все в единую новость-сводку, объем около 7к символов без пробелов.

Пример: https://docs.google.com/document/d/1GphnxeHrhFTMl_ooHXDuP_Huuc1Jkz6BttIhyOvq1_4/edit?usp=sharing

Оплата: 30 руб. за 1000 символов без пробелов.

Просьба присылать свое портфолио и скайп для связи. Тестовое задание на 3к-5к символов. 

7 лет назад
ParpievaN
Наргиза 
32 года
7 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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