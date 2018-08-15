Не откликаться авторам с более высокой ценой! Стоимость 40 руб/1000 зн бпр. Длина каждой статьи 3 – 12 тыс знаков. Нужно написать 30 статей по тематикам (по 10): проектирование ...
Рерайт без ключевых слов, примерно 10 статей (криптовалюты)
Требуется автор для рерайта 10 новостных публикаций.
Требования к кандидату:
- Наличие опыта работы копирайтером;
- Ответственность.
- Рерайт без потери смысла и читабельности.
- Рерайт 10 новостей по тематике криптовалютного рынка и создание новостной сводки из нескольких новостей;
- Никаких ключевых слов, только рерайт.
- Длина статьи от 3000 до 7000 символов без пробелов.
- Уникальность текста от 78% (text.ru)!
- Оформление структуры текста.
Пример: https://docs.google.com/document/d/1GphnxeHrhFTMl_ooHXDuP_Huuc1Jkz6BttIhyOvq1_4/edit?usp=sharing
Оплата: 30 руб. за 1000 символов без пробелов.
Просьба присылать свое портфолио и скайп для связи. Тестовое задание на 3к-5к символов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $240Рерайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день ! Необходим человек который из предоставленной информации может быстро сделать интересную новость. Должна быть простая и понятная для прочтения стилистика написания. Объем материалов - от 4х ...Рерайтинг16 заявокЗакрыт7 лет назад
требуется написать и разместить 5000 положительных отзывов на русском и английском языках начните ответ с фразы "отзывы" и укажите 1) стоимость за всю работу 2) срок реализации 3) юзернейм в телегарм ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Для выполнения разового плана в 1300 статей на инфосайты нужен ТЗ-мейкер. Сайты типа obzorus.com Задача следующая: - подбирать темы для статей; - работать с ними в кей коллекторе; - писать план статьи; ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Здравствуйте! Нужен грамотный автор с опытом для написания 4 информационных статей на медицинскую тему (Описание препаратов. Специальных знаний не требуется). Средний объем каждой статьи - 10 тыс. символов. ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
ТЕМА: ванна своими руками TITLE: как и из чего можно сделать ванну ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ: Ванна своими руками: варианты и практические рекомендации ОБЪЁМ: 7000 - 8500Рерайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен качественный рерайт термсов на английском языкеРерайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет, ищу грамотного человека для качественного рерайта описаний игр для игрового сайта. Оплата 30руб\1000збп.Рерайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужно написать 15 постов для группы в соцсетях. + найти релевантную картинку хорошего качества,вставить ее в рамку которую я дам. + добавить название поста в получившееся изображение. Графический редактор - любой дающий нужный результат. Пример ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо написать статьи для 3х лекарственных препаратов объёмом от 3500 до 4000 символов 1. Lucisof 2. Lucidac 3. Lucisole Рерайт из 3х и более источников. Более подробное ТЗ в прикрепленном файле.Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад