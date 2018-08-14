Для выполнения разового плана в 1300 статей на инфосайты нужен ТЗ-мейкер. Сайты типа obzorus.com Задача следующая:

- подбирать темы для статей;

- работать с ними в кей коллекторе;

- писать план статьи;

и т.п.

В общем, ничего сложного. Если будет проблематично с подбором тем и кей коллектором, то оставим только часть с планом статьи в экселе. В общем, договоримся :)

Также дам инструкцию, которую сам писал)