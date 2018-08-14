Нужен ТЗ-мейкер

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт6 заявок196 просмотров

Для выполнения разового плана в 1300 статей на инфосайты нужен ТЗ-мейкер. Сайты типа obzorus.com Задача следующая:

- подбирать темы для статей;

- работать с ними в кей коллекторе;

- писать план статьи;

и т.п.

В общем, ничего сложного. Если будет проблематично с подбором тем и кей коллектором, то оставим только часть с планом статьи в экселе. В общем, договоримся :)

Также дам инструкцию, которую сам писал)

7 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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