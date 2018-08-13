4 статьи на мед. тему.

Здравствуйте! Нужен грамотный автор с опытом для написания 4 информационных статей на медицинскую тему (Описание препаратов. Специальных знаний не требуется).

Средний объем каждой статьи - 10 тыс. символов.

Писать нужно только согласно плану статьи. Никаких вписываний ключевых слов и подобных seo-штук нет.

Оплата только на WMR. Ставка 35 руб. за 1к символов б.п. Дополнительно оплачиваю по 10 рублей за каждую таблицу в статье.

Важно: при оставлении заявки, присылайте примеры своих работ в ЛС.