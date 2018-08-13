4 статьи на мед. тему.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт6 заявок190 просмотров

Здравствуйте! Нужен грамотный автор с опытом для написания 4 информационных статей на медицинскую тему (Описание препаратов. Специальных знаний не требуется).

Средний объем каждой статьи - 10 тыс. символов.

Писать нужно только согласно плану статьи. Никаких вписываний ключевых слов и подобных seo-штук нет.

Оплата только на WMR. Ставка 35 руб. за 1к символов б.п. Дополнительно оплачиваю по 10 рублей за каждую таблицу в статье.

Важно: при оставлении заявки, присылайте примеры своих работ в ЛС.

Написание статей
7 лет назад
kartel123
Талашко 
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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