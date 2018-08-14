Нужен рерайтер который быстро и интересно пишет и постоянно на связи

Добрый день !

Необходим человек который из предоставленной информации может быстро сделать интересную новость.

Должна быть простая и понятная для прочтения стилистика написания.

Объем материалов - от 4х и более в день, очень важно что бы человек был в рабочее время постоянно на связи и мог быстро сделать работу и прислать для публикации.