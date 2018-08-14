Нужен рерайтер который быстро и интересно пишет и постоянно на связи

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт16 заявок244 просмотра

Добрый день !

Необходим человек который из предоставленной информации может быстро сделать интересную новость.

Должна быть простая и понятная для прочтения стилистика написания.

Объем материалов - от 4х и более в день, очень важно что бы человек был в рабочее время постоянно на связи и мог быстро сделать работу и прислать для публикации.

7 лет назад
vuslav
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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