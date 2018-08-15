Автор охотничьей тематики

Нужен опытный автор для написания 50 статей на тему охоты и рыбалки, который сможет написать простой и понятный текст без растягивания статьи в эпопею. Без воды, без орфографических и стилистических ошибок, четко по плану статьи.

Требования к текстам:

- соблюдения требований ТЗ;

- хороший уровень русского языка;

- органичное вписывание обязательных фраз;

- уникальность текстов.

С меня: