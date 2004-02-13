Нужен опытный автор для написания 50 статей на тему охоты и рыбалки, который сможет написать простой и понятный текст без растягивания статьи в эпопею. Без воды, без орфографических и стилистических ошибок, четко по плану статьи. ...
Рерайт текстов с сайта производителя (тема интерьерные двери)
Рерайт текстов с сайта производителя (тема интерьерные двери). Русский язык.
Есть сайт производителя дверей. Мне необходимы продающие тексты.
Без художественных оборотов и сравнений. А простой понятный текст который интересно читать, факты, уместные цифры и тп.
Написать текст для страницы:
- О Нас
- Есть 5 коллекций дверей которые нужно описать
- Для страницы Контактов придумать абзац который подтолкнет к коммуникации.
- Главная страница продающий текст
Если есть сертификат знания иностранного языка (немецкий, англ, венгерский, чешский) то за перевод будет доплата.
Присылайте свои предложения, портфолио.
Успехов!
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