Рерайт текстов с сайта производителя (тема интерьерные двери). Русский язык.

Есть сайт производителя дверей. Мне необходимы продающие тексты.

Без художественных оборотов и сравнений. А простой понятный текст который интересно читать, факты, уместные цифры и тп.

Написать текст для страницы:

О Нас

Есть 5 коллекций дверей которые нужно описать

Для страницы Контактов придумать абзац который подтолкнет к коммуникации.

Главная страница продающий текст

Нужно написать так что я б я сам у себя хотел купить двери!

Если есть сертификат знания иностранного языка (немецкий, англ, венгерский, чешский) то за перевод будет доплата.

Присылайте свои предложения, портфолио.

Успехов!