Рерайтинг бизнес статей

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт21 заявка258 просмотров

Добрый день! Необходимо рерайтинг статей, связанных с бизнесом, юриспруденцией, бухгалтерским учетом и законодательством РК. Статьи

будем присылать мы, от Вас будет требоваться лишь рерайтить их. Статей

будет много. Одна статья 2000-3000 символов, ориентировочная стоимость

за статью 200-300 рублей.

Ваш результат, должен быть максимально уникален, насколько это возможно. Формат предоставления не принципиален, word документа будет достаточно.

Материал будет размещаться на информационном портале.

7 лет назад
Redmoon_59
36 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Автор охотничьей тематики

    $250

    Нужен опытный автор для написания 50 статей на тему охоты и рыбалки, который сможет написать простой и понятный текст без растягивания статьи в эпопею. Без воды, без орфографических и стилистических ошибок, четко по плану статьи.   ...

    Написание статей
    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт без ключевых слов, примерно 10 статей (криптовалюты)

    Требуется автор для рерайта 10 новостных публикаций.   Требования к кандидату: Наличие опыта работы копирайтером;Ответственность.Рерайт без потери смысла и читабельности.Что нужно делать:Рерайт 10 новостей по тематике криптовалютного рынка и создание новостной сводки из нескольких ...

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статью (рерайт) на тему: рефинансирование ипотеки

    $5

    Составить статью на тему: рефинансирование ипотеки. Обязательно логическое построение, детальное раскрытие темы. Ключевые слова, структура статьи и дополнительная информация в прикрепленном файле. Требования к уникальности статьи по сервису text.ru не менее 85%. И совпадение не более ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен рерайтер который быстро и интересно пишет и постоянно на связи

    Добрый день ! Необходим человек который из предоставленной информации может быстро сделать интересную новость. Должна быть простая и понятная для прочтения стилистика написания. Объем материалов - от 4х ...

    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт описание товара

    $103

    Нужно сделать рерайт на описание товара.  (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!) Товар -  продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов/7 ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется рерайт текстов в товарной тематике

    Есть группа сайтов с описанием и отзывами каждого товара следующих тематик: Автотовары - занято (46 товаров) Интимные товары - занято (29 товаров) Игрушки и детские товары - свободно (38 товаров) Средства ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется размещение отзывов в google play и appstore

    требуется написать и  разместить 5000 положительных отзывов на русском и английском языках начните ответ с фразы "отзывы" и укажите  1) стоимость за всю работу 2) срок реализации 3) юзернейм в телегарм ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен ТЗ-мейкер

    Для выполнения разового плана в 1300 статей на инфосайты нужен ТЗ-мейкер. Сайты типа obzorus.com Задача следующая: - подбирать темы для статей; - работать с ними в кей коллекторе; - писать план статьи; ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 4 статьи на мед. тему.

    $25

    Здравствуйте! Нужен грамотный автор с опытом для написания 4 информационных статей на медицинскую тему (Описание препаратов. Специальных знаний не требуется). Средний объем каждой статьи - 10 тыс. символов. ...

    Написание статей
    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать рерайт для инфосайта

    ТЕМА: ванна своими руками TITLE: как и из чего можно сделать ванну ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ: Ванна своими руками: варианты и практические рекомендации ОБЪЁМ: 7000 - 8500

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад