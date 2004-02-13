Рерайтинг бизнес статей

Добрый день! Необходимо рерайтинг статей, связанных с бизнесом, юриспруденцией, бухгалтерским учетом и законодательством РК. Статьи

будем присылать мы, от Вас будет требоваться лишь рерайтить их. Статей

будет много. Одна статья 2000-3000 символов, ориентировочная стоимость

за статью 200-300 рублей.

Ваш результат, должен быть максимально уникален, насколько это возможно. Формат предоставления не принципиален, word документа будет достаточно.

Материал будет размещаться на информационном портале.