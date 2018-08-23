Рерайтинг текста

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Завершен1 заявка143 просмотра

Рерайтинг текста (RU, 16,707 символов с пробелами), тематика - лечение бесплодия, подготовка текста к SEO (5 ключевых слов). 

7 лет назад
dp920374
Дмитрий 
55 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
$5
2 дня
Алексей - молодой,- но достаточно перспективный специалист! Работу по ре-райтингу достаточно "нишевого" текста выполнил отлично. Думаю,- Алексей может развиваться в направлении копирайтинга/ре-райтинга,- и занять достойную нишу в данной среде.
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Приятный в общении человек. Был рад сотрудничеству! Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
7 лет назад
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Рерайтинг

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