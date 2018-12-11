Тексты для категорий ИМ

Добрый день.

Нужно написать для начала тексты для 10 категорий ИМ: клинкерная плитка, декоративный камень, кирпич, гипсовая плитка и т.д.

Размер текста: 3000-4000 знаков без пробелов. На каждый текст 8-10 ключей.

Оставляйте свои заявки с ценами за 1000 збп и контакт для связи.

Автоответы не рассматриваются.