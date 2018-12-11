Тексты для категорий ИМ

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Завершен14 заявок252 просмотра

Добрый день.

Нужно написать для начала тексты для 10 категорий ИМ: клинкерная плитка, декоративный камень, кирпич, гипсовая плитка и т.д.

Размер текста: 3000-4000 знаков без пробелов. На каждый текст 8-10 ключей.

Оставляйте свои заявки с ценами за 1000 збп и контакт для связи.

Автоответы не рассматриваются.

7 лет назад
skywitch
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$30
5 дней
Анна прекрасно справилась с задание, уложившись в оговоренные сроки.
Интересная задача, вежливый и адекватный заказчик, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад

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