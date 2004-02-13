Нужен опытный автор для написания 50 статей на тему охоты и рыбалки, который сможет написать простой и понятный текст без растягивания статьи в эпопею. Без воды, без орфографических и стилистических ошибок, четко по плану статьи. ...
Сделать рерайт статей на тему "Входные двери и межкомнатные двери"
Есть исходники - 30 000 знаков
Нужен рерайт
Предлагайте расценки за все 30 000 знаков
Оплата ЯД
Сделать рерайт статей на тему "Входные двери и межкомнатные двери"
Главное условие 100% уникальность
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Рерайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно написать для начала тексты для 10 категорий ИМ: клинкерная плитка, декоративный камень, кирпич, гипсовая плитка и т.д. Размер текста: 3000-4000 знаков без пробелов. На каждый текст 8-10 ключей. Оставляйте ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется автор для рерайта 10 новостных публикаций. Требования к кандидату: Наличие опыта работы копирайтером;Ответственность.Рерайт без потери смысла и читабельности.Что нужно делать:Рерайт 10 новостей по тематике криптовалютного рынка и создание новостной сводки из нескольких ...Рерайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна небольшая статья на 600-1000 слов. 800 идеально. Статья-краткий обзор криптовалютного проекта. Есть уже 4 написанных статьи: 1 статья, 2 статья, 3 статья, 4 статья. Описание проекта на русском языке. Сайт. Нужно ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Рерайт текстов с сайта производителя (тема интерьерные двери). Русский язык. Есть сайт производителя дверей. Мне необходимы продающие тексты. Без художественных оборотов и сравнений. А простой понятный текст который интересно читать, факты, уместные цифры ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $4
Добрый день! Необходимо рерайтинг статей, связанных с бизнесом, юриспруденцией, бухгалтерским учетом и законодательством РК. Статьи будем присылать мы, от Вас будет требоваться лишь рерайтить их. Статей будет много. Одна статья 2000-3000 ...Рерайтинг21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $5
Составить статью на тему: рефинансирование ипотеки. Обязательно логическое построение, детальное раскрытие темы. Ключевые слова, структура статьи и дополнительная информация в прикрепленном файле. Требования к уникальности статьи по сервису text.ru не менее 85%. И совпадение не более ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $103
Нужно сделать рерайт на описание товара. (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!) Товар - продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов/7 ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть группа сайтов с описанием и отзывами каждого товара следующих тематик: Автотовары - занято (46 товаров) Интимные товары - занято (29 товаров) Игрушки и детские товары - свободно (38 товаров) Средства ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
требуется написать и разместить 5000 положительных отзывов на русском и английском языках начните ответ с фразы "отзывы" и укажите 1) стоимость за всю работу 2) срок реализации 3) юзернейм в телегарм ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад