Требуются грамотные авторы для написания статей

Требуются грамотные авторы для написания текстов на несколько информационных сайтов. Темы разные, пока это туризм и юридическая тематика, в дальнейшем планируются и другие.

Требования к кандидатам: грамотность, умение работать с ТЗ, с ключевыми словами, пунктуальность.

Работы много.

Оплата - 30 руб. за 1000 знаков (ЗБП), в дальнейшем возможно повышение. Оплата производится еженедельно на Вебмани (для Украины возможен перевод на карту банка).

Для уточнения требований к статьям и получения тестового задания пишите на указанный адрес электронной почты. Тестовое задание оплачивается, если соответствует требованиям.

В заявке укажите логин Скайп.