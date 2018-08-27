Выполнить рерайтинг текстов

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Завершен10 заявок235 просмотров

Количество символов в итоговом документе плюс минус то же что и сейчас. С вас срок и ИТОГОВАЯ стоимость проекта. 

7 лет назад
sky4uk
Дарья 
41 год
13 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Maria_Sky22
Мария 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$2
1 день
Очень ответственный и грамотный исполнитель. Все было выполнено в срок и тексты написаны хорошо. Обязательно будем сотрудничать еще!
Благодарю! Буду рада сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Maria_Sky22
Мария 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад