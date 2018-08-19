Оплата равна 40 рублям за 1000 символов без пробелов. Необходимо писать хотя бы по 1 статье в день, лучше больше. Задача - написать 200 статей по автомобильной тематике. Статьи довольно простые. Не ...
Рерайт текстов для лунного календаря
Нужен рерайт текстов для лунного календаря.
Всего будет предоставлено:
- 30 текстов на каждые лунные сутки
- 12 текстов на положение луны в знаке зодиака
- 7 текстов по дням недели
- 4 текста на фазу луны
Уникальность по text.ru от 95%
Предлагайте стоимость работы за 1000 знаков.
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