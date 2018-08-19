Рерайт текстов для лунного календаря

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Закрыт20 заявок217 просмотров

Нужен рерайт текстов для лунного календаря.

Всего будет предоставлено:

  • 30 текстов на каждые лунные сутки
  • 12 текстов на положение луны в знаке зодиака
  • 7 текстов по дням недели
  • 4 текста на фазу луны
Объем каждого текста 2000 - 3000 символов

Уникальность по text.ru от 95%

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7 лет назад
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Евгений 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров