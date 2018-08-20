Копирайтинг/рерайт описаний товаров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт7 заявок266 просмотров

Есть база товаров, составить/дополнить описания. Работа несложная, думаю, с ней лучше всего справится тот, кто занимается копирайтингом и рерайтингом, быстро пишет. Оплата по договорённости, нужно обсудить, рассчитываю на что-то в районе $20-30 за рабочий день в зависимости от вашей скорости и времени, которое сможете выделить на эту работу.

7 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров