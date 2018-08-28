Рерайт статей

Есть база товаров, составить/дополнить описания. Работа несложная, думаю, с ней лучше всего справится тот, кто занимается копирайтингом и рерайтингом, быстро пишет. Оплата по договорённости, нужно обсудить, рассчитываю на что-то в районе $20-30 за рабочий день ...