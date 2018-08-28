Рерайт статей

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Завершен1 заявка171 просмотр

Ищу ответственного человека для написания рерайта рецептов. За 1000 знаков без пробела 25р. Уникальность не ниже 80% по https://text.ru/. Подробности расскажу в скайпе. Так что для связи пишите скайп.

Оплата Вебмани 

7 лет назад
Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Alira26
33 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Хороший, исполнительный работник. Приятно иметь дело с Алисой.
Очень хороший заказчик. Рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Alira26
33 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад

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