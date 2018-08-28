Тексты про Индию

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Завершен2 заявки200 просмотров

Есть ТЗ на рерайт пока 4 текстов. Тексты я собирал из различных статей выбирая только лучшие куски, плюс кое что дописал сам. Задача уникализировать получившееся до 100% и разбавить заспамленность. Заголовки менять не нужно, ключи которые я выделил жирным, так же необходимо оставить как есть.

7 лет назад
imml
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$11
1 день
Обращаюсь постоянно, одна из лучших копирайтеров на сайте!
Уже не первый раз работаю с Андреем и с удовольствием продолжу сотрудничество по ряду причин: -безупречное ТЗ; -мгновенная оплата; -готовность растолковать нюансы; -корректность в общении. Примерный заказчик!

Заявки фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад