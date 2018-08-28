Тексты про Индию

Есть ТЗ на рерайт пока 4 текстов. Тексты я собирал из различных статей выбирая только лучшие куски, плюс кое что дописал сам. Задача уникализировать получившееся до 100% и разбавить заспамленность. Заголовки менять не нужно, ключи которые я выделил жирным, так же необходимо оставить как есть.