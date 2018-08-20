Простой рерайт вопросы-ответы, сохранить смысл требования к тексту: - текст оформлен на абзацы - отсутствие ошибок в тексте - соответствие правилам русского языка - не придумывать ничего, только ...
Рерайт текстов на велосипедную тематику
ищу рерайтеров для написания текстов на велосипедную тематику. Готово ядро на >500 текстов. Оплата 50р за 1000збп без картинок и 60р за 1000збп с картинками.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Рерайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $103
Нужно сделать рерайт на описание товара. (ссылки на сайты откуда рерайтить предоставлю, но тема обширная проблем не возникнет!) Товар - продукты питания для животных. (тема обширная, информации много) Одно описание - 1000 символов ...Завершен7 лет назад
Ищу ответственного человека для написания рерайта рецептов. За 1000 знаков без пробела 25р. Уникальность не ниже 80% по https://text.ru/. Подробности расскажу в скайпе. Так что для связи пишите скайп. Оплата ВебманиЗавершен7 лет назад
Есть ТЗ на рерайт пока 4 текстов. Тексты я собирал из различных статей выбирая только лучшие куски, плюс кое что дописал сам. Задача уникализировать получившееся до 100% и разбавить заспамленность. Заголовки менять не нужно, ключи ...Завершен7 лет назад
- $50
Есть база товаров, составить/дополнить описания. Работа несложная, думаю, с ней лучше всего справится тот, кто занимается копирайтингом и рерайтингом, быстро пишет. Оплата по договорённости, нужно обсудить, рассчитываю на что-то в районе $20-30 за рабочий день ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуются грамотные авторы для написания текстов на несколько информационных сайтов. Темы разные, пока это туризм и юридическая тематика, в дальнейшем планируются и другие. Требования к кандидатам: грамотность, умение работать с ТЗ, с ключевыми словами, ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Количество символов в итоговом документе плюс минус то же что и сейчас. С вас срок и ИТОГОВАЯ стоимость проекта.Завершен7 лет назад
Нужен рерайт текстов для лунного календаря. Всего будет предоставлено: 30 текстов на каждые лунные сутки12 текстов на положение луны в знаке зодиака7 текстов по дням недели4 текста на фазу луныОбъем каждого текста 2000 - ...Рерайтинг20 заявокЗакрыт7 лет назад
Ссылка на ТЗ https://docs.google.com/document/d/1FiLgEfSPh4n_zUoWmEsNoHLlD_WKVUORCf04tVBZpDs/edit?usp=sharing Срок 2 дня. Дедлайн, вторник Прежде чем откликаться, обязательно прочитайте правилаРерайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужны грамотные авторы для написания информационных статей для сайтов только на постоянное сотрудничество. Объемы постоянные и большие. Тематики: "Сад/Огород". Работа удаленная, постоянная и стабильная. Требования: Грамотный русский язык; Грамотное изложение ...Рерайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад